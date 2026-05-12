Олег Мельниченко рассказал о дорожных работах в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор отметил, что в текущем году планируется завершить работы на четырех мостовых сооружениях: два моста через реку Сердобу в Малосердобинском районе, мост через ручей Озерный в Камешкирском районе и мост через реку Ижмору в Земетчинском районе. Также продолжается реконструкция автодороги и железнодорожного путепровода на улицах Ерик, Транспортная и Горбатов переулок в Пензе.

За счет средств дорожного фонда области будет отремонтировано 16 объектов общей протяженностью примерно 90 километров. Три из них уже введены в эксплуатацию.

Олег Мельниченко подчеркнул, что до 1 июля необходимо уложить около 215 тысяч квадратных метров асфальта. На данный момент выполнено почти треть запланированных работ. В регионе функционируют 33 асфальтобетонных завода, производящие смесь с производительностью 3700 тонн в час.

Губернатор также отметил, что контроль качества осуществляется на всех этапах, начиная с входного и заканчивая приемочным. Асфальтобетонные смеси местного производства включены в «Реестр новых и наилучших технологий, материалов».