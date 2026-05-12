В Пензе пройдет парад детских колясок

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

16 мая в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского состоится традиционный фестиваль-конкурс «Парад детских колясок».

Участникам предлагается украсить коляски в рамках одной из четырех номинаций: «Национальный колорит», «Вперёд к звёздам», «Морское очарование» или «Чемпионы».

Для участия необходимо подать заявку на электронную почту kultmas_parkk@mail.ru до 14 мая.

Регистрация участников начнётся в 11:00 на Видовой аллее у планетария, а торжественное шествие стартует в 12:00.