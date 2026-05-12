Олег Денисов оценил благоустройство Октябрьского района

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Градоначальник отметил, что руководителям управляющих компаний были сделаны замечания по поводу состояния детских площадок. Не везде игровые элементы были отремонтированы и покрашены, а также не везде был обновлён песок. Жители просят завезти грунт для создания клумб. Если управляющие компании не примут меры, глава города пригрозил привлечь их к ответственности.

Олег Денисов также поручил МБУ «Пензавтодор» увеличить количество бригад для покоса травы и районным администрациям активизировать работу с подрядчиками в связи с интенсивным ростом сорной травы после дождей.

Глава города напомнил, что ресурсоснабжающие организации, которые не восстановили благоустройство на местах зимних разрытий до 9 мая, будут привлечены к административной ответственности. Ресурсоснабжающие организации обязаны заасфальтировать участки или посеять траву, в зависимости от назначения объектов.