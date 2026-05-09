Поздравление секретаря Пензенского отделения партии «Новые люди» Михаила Шаронова с Днем Победы

Дорогие наши ветераны, дедушки и бабушки, все, кому дорог этот святой день 9 Мая — не просто дата в календаре. Это живая нить, связывающая нас с вашим подвигом. С каждым годом мы всё острее понимаем: пока мы помним — вы живы. Живы в каждом мирном рассвете, в звонких голосах внуков,. Мы кланяемся вам до земли. За то, что вы дошли до Берлина, за то, что после войны нашли в себе силы жить дальше: строить, любить, растить детей, несмотря на боль от потерь и старые раны. Ваше мужество — это наука, которую нельзя выучить по учебникам. Её можно только чувствовать сердцем. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, пусть рядом будут те, ради кого вы жили и побеждали. Низкий вам поклон! Вечная память тем, кто не вернулся. С Днём Великой Победы! Мира, душевного спокойствия и крепкого здоровья каждому из вас.