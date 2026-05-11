Пензенские росгвардейцы задержали пьяного пассажира такси

В Пензе экипаж Росгвардии вмешался в ситуацию, связанную с неадекватным поведением пассажира такси. Водитель такси обратился за помощью к патрульным, сообщив о нетрезвом состоянии пассажира и его вызывающем поведении.

Сотрудники Росгвардии обнаружили в салоне автомобиля молодого человека, который мешал водителю и находился в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы оперативно пресекли противоправные действия гражданина, обеспечив безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и составления протокола об административном правонарушении.