За удар оппоненту головой по лицу пензенцу грозит лишение свободы

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Пензе обратился потерпевший 2006 года рождения и сообщил: 20-летний незнакомец причинил ему телесные повреждения.

По словам заявителя, инцидент между молодыми людьми произошел в одном из питейных заведений Пензы после взаимных неприязненных высказываний. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник, признавший свою вину, нанес потерпевшему телесные повреждения. По его словам, удар он нанес своей головой в область лица заявителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.