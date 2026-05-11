Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пензенской области продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности», созданная для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях против детей. Эта служба доступна круглосуточно и позволяет гражданам сообщать о фактах насилия, угроз или нарушений прав несовершеннолетних.

Если вы стали свидетелем преступления или знаете о готовящемся нападении на ребёнка, вы можете позвонить по бесплатному телефону 8(8412)63-64-97 или воспользоваться коротким номером «123» с городских телефонов и мобильных устройств.