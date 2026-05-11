Волонтеры помогают жителям региона выбрать территории для благоустройства

В Пензенской области более тысячи волонтеров благоустройства помогают жителям принять участие в голосовании по обновлению парков, скверов и общественных пространств в 2027 году.

На данный момент волонтеры собрали более 20 тысяч голосов. Особенно активно они работают в Башмаково, Каменке, Заречном и Кузнецке. В Пензе и Заречном задействовано более 100 волонтеров, в основном школьники от 14 лет.

Всего в голосовании приняли участие более 60 тысяч жителей области.

«Голосование за благоустройство стало для меня новым опытом. Сначала я волновалась, но быстро привыкла. Я всегда мечтала приносить пользу своему городу. Этот проект показывает, что даже школьники могут влиять на развитие родного города», — поделилась волонтер Валентина Митина.

Всероссийское онлайн-голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» началось 21 апреля. Жители региона выбирают 95 проектов для благоустройства в 28 муниципалитетах. Победители будут определены в следующем году.

Проголосовать могут жители старше 14 лет через сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров. Также доступен чат-бот «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере МАКС (@reshaem_vmeste_bot). Голосование завершится 12 июня.