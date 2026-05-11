В Пензенской области столкнулись автобус и легковой автомобиль

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

10 мая около 10 часов утра на трассе М-5 «Урал» в Пензенском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Exeed». За рулём легкового автомобиля находился мужчина 1984 года рождения, а автобусом управлял водитель 1974 года рождения.

В результате аварии водитель автомобиля «Exeed» и трое его несовершеннолетних пассажиров — девочки 2012 и 2017 годов рождения, а также мальчик 2022 года — получили травмы. Все они были госпитализированы, но после оказания медицинской помощи дети были отпущены.

Водитель и пассажиры автобуса, а также пассажир автомобиля «Exeed» 2014 года рождения, не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.