Руководитель СК Мордовии поздравил фронтовика с Днем Победы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

На войну Иван Михайлович пошел добровольцем в 17-летнем возрасте в 1942 году. Воевал на Белорусском фронте, был снайпером. В 1944 году после полученного ранения комиссован. Фронтовик награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За освобождение Белоруссии».

Вернувшись домой, Иван Михайлович многие годы работал в Большеигнатовском районе, вместе с супругой воспитал троих детей. Сегодня традиции защиты Отечества продолжает его внук – ветеран боевых действий выполнял задачи в зоне СВО.

В конце 2025 года Иван Михайлович отметил свой вековой юбилей. Фронтовик сохраняет бодрость и оптимизм. С гостями он поделился воспоминаниями о фронтовых буднях.

Руководитель управления пожелал Ивану Михайловичу крепкого здоровья, заботы близких и мирного неба. А также вручил приветственный адрес, подарки и слова глубокой благодарности от всего коллектива ведомства.