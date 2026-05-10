«Автопробег Победы» прошел в Саранске

В мероприятии приняли участие более 70 автомобилей, среди которых был отреставрированный грузовик ГАЗ. Маршрут автопробега пролегал через все районы города и ключевые магистрали.

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Никита Вылегжанин выразил благодарность героям войны и гордость за страну. Он также пожелал всем мира и счастья в День Победы.

Максим Захаров, председатель регионального отделения движения «Отцы России» и чемпион мира по мотогонкам на льду, вместе с семьей также участвовал в автопробеге. Захаров подчеркнул, что подвиг народа будет вечно жить в памяти потомков.

Евгений Ячинов, руководитель штаба «Бессмертного полка России» в Республике Мордовия, отметил, что День Победы — это священный день для всех россиян, и мы обязаны помнить о подвиге наших предков.