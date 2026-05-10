Мордовия отметила День Победы

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В этот день на площади собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники специальной военной операции, педагоги, студенты, школьники, представители правоохранительных органов и тысячи жителей Мордовии.

Митинг начался с исполнения Гимна Российской Федерации и минуты молчания в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради победы над фашизмом. Глава Республики Мордовия Артём Здунов обратился к участникам: «Сегодня для всех нас – особый, священный день. 9 мая – это символ мужества, силы духа и единства народов России, нашей исторической памяти. За этим праздником стоят судьбы миллионов семей, наших родных и близких. Они подарили нам самое дорогое – жизнь. Наш долг – хранить эту память и передавать её как святую реликвию».

Артём Здунов также отметил, что накануне Дня Победы в Саранске был открыт после капитального ремонта Мемориальный музей боевого и трудового подвига, который «дал новую жизнь страницам нашей великой истории».

Кроме того, накануне праздника вышел Указ Президента России о присвоении саранскому аэропорту имени Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, легендарного лётчика и уроженца Мордовии.

Особое место в нашем сердце занимает подвиг строителей «Сурского рубежа», которому в этом году исполнилось 85 лет.

Артём Здунов, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Семья», подчеркнул, что сохранить память и воспитать патриотизм можно только личным примером, через сохранение семейных историй и архивов, совместные походы в музеи, посвящённые подвигам предков, и изучение истории великой России.

«Мы все – одна большая семья, неразрывно связанная с поколением победителей, – сказал Глава Мордовии. – Дорогие ребята, кадеты, юнармейцы, поисковики, всегда помните об этом! Особенно это ощущается сейчас, когда наши земляки с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Спасибо вам, дорогие защитники Отечества, что держите в своих руках знамя Победы! Вами гордится вся страна, вся Мордовия! День Победы объединяет нас всех! Давайте беречь это единство народов и поколений, нашу сплочённость и нашу великую страну!»

Участник региональной кадровой программы «Герои среди СВОих», Александр Асманов, обратился к жителям республики от лица ветеранов СВО: «Когда знаешь цену каждого метра фронтовой земли, переосмысливаешь подвиг наших предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта незримая связь объединяет два поколения. Давайте не забудем и передадим наш опыт потомкам, чтобы они никогда не испытали ужасов войны. Честь и слава!»

Анастасия Конакова, учащаяся Центра образования «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева и обладательница медали «Юнармейская доблесть», сказала: «Мы преклоняемся перед мужеством наших предков, которые отстояли свободу Родины в годы Великой Отечественной войны. Они столкнулись с многочисленными испытаниями, теряли близких, сталкивались со смертью, но не сломались, они победили. Мой главный пример – мой прадед Фёдор Петрович Чуракин. От имени молодёжи обещаю, что мы никогда не забудем их подвиг!»

В ходе церемонии цветы к монументу воинам-уроженцам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, возложили Глава Мордовии, представители всех уровней власти, ветераны, труженики тыла, дети войны, участники и ветераны специальной военной операции, а также матери и вдовы погибших воинов.

Колонны парада Победы прошли по площади Победы. В их составе были военнослужащие, участники и ветераны СВО, сотрудники полиции, Росгвардии, регионального управления МЧС, курсанты военного учебного центра МГУ им. Н.П. Огарёва, студенты средних профессиональных учебных заведений, кадеты, казаки, юнармейцы, кадеты-ушаковцы и кадеты-пограничники. Как всегда, в параде приняли участие самые юные его участники – воспитанники детских садов Саранска, а также сводный отряд девушек из гимназий № 12 и 20 и школ № 9 и 18.

Завершился праздничный митинг шествием «Победа ковалась в единстве народов», во время которого знамя Победы пронесли курсанты военного учебного центра МГУ им. Н.П. Огарёва. Мероприятие завершилось шествием «Бессмертного полка».