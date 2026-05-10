В Пензенской области вручили первые ордена Ермина и Бочкарева

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что нынешнее поколение россиян строит свою жизнь на фундаменте, заложенном ветеранами Великой Отечественной войны. Участников специальной военной операции он назвал достойными преемниками.

Олег Мельниченко вручил медаль «За храбрость» II степени Владимиру Карнишину, который ушел добровольцем на фронт с должности главы Евлашевского сельсовета. Там он командовал минометным расчетом.

«После выполнения боевых задач Владимир Валентинович вернулся в Евлашево и сейчас работает заместителем главы администрации Кузнецкого района. Мы поддерживаем руководителей с боевым опытом, и Владимир Валентинович полностью оправдывает оказанное ему доверие», – отметил губернатор.

Медали «За содействие Специальной военной операции» получили участники СВО и волонтеры.

Губернатор также отметил роль «Книг памяти» городов и районов Пензенской области, изданных к 80-летию Победы, в сплочении жителей региона и патриотическом воспитании молодежи.

Медалями «За сохранение исторической памяти» награждены архивные работники, сотрудники муниципальных образований, представители ветеранских организаций, учителя и преподаватели колледжей и вузов.

Особо был отмечен Максим Мещеряков, преподаватель основ безопасности и защиты Родины из Губернского лицея.

«Максим Сергеевич ушел на СВО добровольцем в 2022 году. Его дед, Михаил Петрович Борисов, командовал взводом 5-го Донского казачьего корпуса в 1942 году. После службы Максим Мещеряков выбрал профессию педагога и воспитывает новое поколение защитников Родины», – сказал губернатор.

Региональные награды, учрежденные по инициативе главы региона, вручены за выдающиеся заслуги перед Пензенской областью. Орденом Льва Ермина награждаются за вклад в развитие региона, орденом Василия Бочкарева – за формирование эффективных управленческих команд.

Орденом Ермина №1 удостоен Валерий Лидин, депутат Законодательного Собрания и Почетный гражданин Пензенской области. Орденом Бочкарева №1 награжден Рашид Хайров, Почетный гражданин Пензенской области и председатель Совета директоров АО «Молком».

«Рашид Хайров внес огромный вклад в развитие экономики региона, будучи руководителем «Молкома» и одной из компаний группы «Дамате». Он является примером для многих предпринимателей», – отметил губернатор.

Орден «Единство и согласие» вручен Владимиру Фомину, заслуженному юристу РФ и активному участнику восстановления Спасского кафедрального собора. Также награжден Игорь Шишкин, краевед и геральдист, автор герба и флага региона. В 90-е годы он способствовал сохранению завода «Тяжпром».

Всего около 80 жителей Пензенской области получили государственные и региональные награды.

«Вы избрали разные профессиональные пути, – обратился губернатор к награжденным. – Вы работаете в сельском хозяйстве, промышленности, государственной и муниципальной сферах, занимаетесь общественно-политической деятельностью, обеспечиваете безопасность и правопорядок, развиваете образование, культуру и спорт».

«Всех нас объединяет любовь к Родине и вера в будущее России. Желаю вам благополучия, успехов и новых достижений на благо Пензенской области и нашей великой страны», – подытожил глава региона.