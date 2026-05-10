Олег Мельниченко почтил память сотрудников ПАИИ, участвовавших в Великой Отечественной войне

В парке «Патриот» глава региона возложил цветы к мемориалу, посвященному военнослужащим вуза, защищавшим Родину в 1941–1945 годах. Среди них генералы, офицеры, сержанты, солдаты, рабочие и служащие.

На плацу состоялось торжественное построение. Олег Мельниченко поздравил руководство вуза, военнослужащих, сотрудников и курсантов с Днем Победы.

Губернатор подчеркнул, что артиллерия сыграла ключевую роль в разгроме нацистской Германии. Он отметил, что ни одна значимая операция Красной армии, включая битву под Москвой, Сталинградское сражение и взятие Берлина, не обходилась без мощной артподготовки.

«Одним из ключевых участников Победы был главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов. Герой Советского Союза, в честь которого назван наш институт. Он активно работал над модернизацией артиллерии, взаимодействовал с промышленностью, участвовал в испытаниях и контролировал работу конструкторских бюро и заводов», – сказал Олег Мельниченко.

Подготовка артиллеристов проходила, в том числе, в Пензе, на территории Военного городка. За годы Великой Отечественной войны Пензенское артиллерийское училище подготовило около 20 тысяч офицеров дивизионной и противотанковой артиллерии. 28 командиров, преподавателей и бывших курсантов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Губернатор отметил, что выпускники ПАИИ продолжают дело своих героических предшественников.

«Сегодня они успешно выполняют служебные и боевые задачи как на территории России, так и за ее пределами, защищая национальные интересы страны. Они проявляют мужество и самоотверженность. В ходе специальной военной операции государственные и ведомственные награды получили 186 офицеров, 6 прапорщиков и 14 военнослужащих, проходящих службу по контракту», – подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона вручил трем курсантам ПАИИ знак «Горячее сердце» в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы. Этот знак присуждается за активную гражданскую позицию, неравнодушие и готовность бескорыстно помогать людям.

В настоящее время в институте обучаются 142 курсанта – участника специальной военной операции, из них 46 имеют государственные награды.

«Их боевой опыт повышает авторитет нашего военного вуза, который является одним из лучших в стране. Скоро состоится очередной выпуск. Уверен, что выпускники продолжат защищать Родину и прославлять воинскую славу России. Желаю вам здоровья, успехов, удачи и мирного неба над головой. С Днем Победы!», – заключил Олег Мельниченко.