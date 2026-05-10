Полицейские провели беседу с учащимися и родителями в Башмаковском районе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В Башмаковском районе Пензенской области прошла встреча школьников и их родителей с представителями правоохранительных органов и системы профилактики. На мероприятии присутствовали инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Башмаковскому району Виктория Герасимова, главный специалист Отдела образования Светлана Алиева и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району Юлия Фролова.

Виктория Герасимова рассказала о рисках, связанных с участием в неформальных объединениях, которые могут заниматься незаконной деятельностью через социальные сети. Она призвала детей и подростков быть бдительными и не вступать в контакт с представителями таких деструктивных групп.

Инспектор также предупредила о возможных юридических последствиях за пропаганду терроризма, экстремизма и разжигание межрелигиозной розни. Она подчеркнула, что такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность.

В завершение беседы Виктория Герасимова напомнила, что каждый должен ответственно выполнять свои обязанности, проявлять уважение к обществу и соблюдать законы.

Юлия Фролова акцентировала внимание на важности соблюдения правил дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах. Она отметила, что каждый участник дорожного движения должен помнить о своей ответственности и соблюдать установленные правила.