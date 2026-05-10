Празднование Дня Победы в Пензе завершилось салютом

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Концерт «А мы из Пензы», организованный в рамках проекта «Народный театр – народной Победе», собрал на сцене профессиональных солистов, коллективы и известных жителей Пензы и области. Среди выступающих были министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан, начальник управления культуры города Анна Нестерова и начальник управления образования Пензы Юрий Каленов.

Гостем вечера стал глава города Олег Денисов. В своем обращении он поздравил всех с праздником, отметив его значимость для каждой семьи, и пожелал здоровья, благополучия, силы духа и общей Победы. Денисов также выразил благодарность артистам за их выступления.

Сценарий двухчасового концерта был посвящен подвигу пензенцев и памяти о героях войны. Музыкальные и поэтические номера отражали эту тему. Мероприятие стало важным культурным событием Дня Победы.

Проект готовился три месяца. За это время были созданы и поставлены творческие номера, написаны песни и стихи специально для концерта. Идея сюжета и режиссура были в руках Валерия Ануфриева, директора центра хореографического искусства города Пензы. Продюсером и автором многих номеров выступила Марина Тарасова, предприниматель и общественный деятель.

В 22:00 над Юбилейной площадью прогремел фейерверк. Его также можно было увидеть со смотровой площадки на Западной поляне и у стелы «Город трудовой доблести».