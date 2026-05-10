Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 7:41

Олег Денисов присоединился к акции «Минута молчания»

Глава Пензы и руководитель управления культуры Анна Нестерова стали участниками Всероссийской акции, которая была организована в честь 81-й годовщины Победы
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На мероприятии также присутствовали жители города, которые выразили своё уважение к подвигам героев Великой Отечественной войны.

В рамках акции творческие коллективы исполнили патриотические песни и композиции, а у памятника воинской и трудовой Славы была воспроизведена аудиозапись, посвящённая событиям тех лет.

В 18:50 по московскому времени раздался звук метронома, ознаменовавший начало минуты молчания.

Завершилось мероприятие возложением лампадок к Вечному огню, что стало символом вечной памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.