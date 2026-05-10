В День Победы в Пензе состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета

Соревнование собрало более 2000 участников, включая учащихся образовательных учреждений, сотрудников промышленных предприятий, работников городских организаций, представителей силовых структур и спортивных клубов.

Маршрут эстафеты протянулся по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы и включал 20 этапов: по 10 для женщин и мужчин. Спортсмены преодолели дистанцию в 6300 метров.

Мэр Пензы Олег Денисов принял участие в эстафете вместе с командой «5 вёрст», которая каждую субботу проводит забеги на Олимпийской аллее. Градоначальник отметил, что его команда заняла четвёртое место в своей группе, подчеркнув высокий уровень подготовки всех участников.

Церемония награждения состоялась у монумента воинской и трудовой Славы. Победителей и призёров поздравили врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва, глава города Олег Денисов и председатель городской думы Сергей Васянин, вручив кубки, медали и памятные призы.

Олег Денисов поблагодарил участников за их вклад и пожелал им дальнейших успехов.

Среди команд образовательных учреждений первое место занял финансово-экономический лицей № 29, второе – лицей № 73, третье – школа № 80 имени В. К. Бочкарёва.

В соревнованиях среди смешанных команд среднего профессионального образования первое место завоевал Пензенский социально-педагогический колледж, второе – Пензенский колледж транспортных технологий, третье – Пензенский колледж информационных и промышленных технологий.

Среди команд производственных и промышленных предприятий первое место заняла компания АО ППО «Электроприбор», второе – управление федеральной службы судебных приставов, третье – отделение социального фонда России.

Среди спортивных клубов вузов города Пензы первое место получил Пензенский государственный университет, второе – Пензенский государственный технологический университет, третье – Пензенский государственный аграрный университет.

В категории спортивных клубов по интересам первое место занял беговой клуб «Пегас», второе – ЛФК «Торнадо», третье – команда Артёма Сапрыкина.

Все победители и призёры получили кубки, памятные призы и грамоты от главы города, а участники команд – медали и грамоты от комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Пензы.

Эстафета проводится в День Победы, чтобы почтить память погибших в борьбе за свободу Родины и выразить уважение ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.