Пензенцы присоединились к акции «Рекорд Победы»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

С приветственными речами к участникам обратились представители власти и организаторы. Глава города Олег Денисов, депутат гордумы Анна Рудакова, руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова, замруководителя фонда «Защитники Отечества» Наталья Шеховцова, руководитель исполкома ОНФ Олег Куроедов и организаторы Роман Обухов и Эмиль Павлов поздравили участников и пожелали им успехов.

Пензенцы выполнили два упражнения: отжимание и попадание в мишень. Каждое движение символизировало мирный день с 9 мая 1945 года. В 2026 году им предстоит выполнить 29 640 повторений.

Глава города выразил благодарность участникам и организаторам, отметив, что акция служит напоминанием о ценности мира. «Каждое движение напоминает нам о том, что мир, в котором мы живем, был завоеван ценой огромных усилий. Мы справились, и прошлогодний рекорд побит. Спасибо всем организаторам и участникам!», – сказал Олег Денисов.

В этом году к акции присоединились более 600 человек, которые набрали 34 197 очков.