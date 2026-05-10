Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 6:02

Пензенцы присоединились к акции «Рекорд Победы»

В парке культуры и отдыха имени Белинского прошла массовая патриотическая акция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

С приветственными речами к участникам обратились представители власти и организаторы. Глава города Олег Денисов, депутат гордумы Анна Рудакова, руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова, замруководителя фонда «Защитники Отечества» Наталья Шеховцова, руководитель исполкома ОНФ Олег Куроедов и организаторы Роман Обухов и Эмиль Павлов поздравили участников и пожелали им успехов.

Пензенцы выполнили два упражнения: отжимание и попадание в мишень. Каждое движение символизировало мирный день с 9 мая 1945 года. В 2026 году им предстоит выполнить 29 640 повторений.

Глава города выразил благодарность участникам и организаторам, отметив, что акция служит напоминанием о ценности мира. «Каждое движение напоминает нам о том, что мир, в котором мы живем, был завоеван ценой огромных усилий. Мы справились, и прошлогодний рекорд побит. Спасибо всем организаторам и участникам!», – сказал Олег Денисов.

В этом году к акции присоединились более 600 человек, которые набрали 34 197 очков.