Пенза отмечает 81-летие Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В мероприятиях приняли участие ветераны, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава города Олег Денисов, представители различных федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, молодежных объединений, учреждений и предприятий, а также активные жители города.

Перед началом официальной части в часовне Архангела Михаила был проведен молебен «Во славу русского оружия». Во время богослужения, которое возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, была почтена память погибших воинов и мирных граждан.

Затем церемония переместилась на территорию монумента, где были вынесены флаг Российской Федерации и знамя Победы. Генерал-майор Александр Цаплюк поздравил присутствующих.

После минуты молчания и исполнения гимна Российской Федерации с приветственным словом выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что День Победы является праздником всего многонационального российского народа, и подчеркнул важность памяти о подвиге советского народа и тружеников тыла.

Далее по проспекту Победы торжественным маршем прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, а также состоялся проезд военной техники.

Праздник продолжился выступлениями пензенских артистов, парадом кадетов, демонстрационными полетами самолетов РО ДОСААФ России, десантированием спортсменов-парашютистов с высоты 1200 метров и пролетом трех двухмоторных самолетов-амфибий, которые распылили в небе дым в цветах российского флага.

Глава города Олег Денисов выразил благодарность ветеранам и труженикам тыла за их бесценный вклад в победу и восстановление страны. Он также отметил важность веры в новую победу и возвращения наших бойцов домой.

Торжественное мероприятие завершилось возложением венков и цветов к Вечному огню.