Поздравление директора МАУ «Пензенский зоопарк» Андрея Воскресенского с Днем Победы

Уважаемые жители Пензы и Пензенской области!

Поздравляю вас с Днём Победы!

Это день памяти, уважения и благодарности. Мы вспоминаем подвиг фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто приближал Победу.

Сохранение исторической правды — наша общая ответственность. Важно, чтобы молодёжь знала и понимала, через что прошла страна.

Пусть этот день напомнит о ценности мира и человеческой жизни. Желаю вам здоровья, стабильности и уверенности в будущем.

Директор МАУ «Пензенский зоопарк» Андрей Александрович Воскресенский