Поздравление генерального директора компании «Маяк-Техноцелл» Владимира Вдонина с Днем Победы

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник остаётся одним из самых значимых для нашей страны и для каждой семьи. В Пензенской области нет ни одного дома, которого бы не коснулась история Великой Отечественной войны.

Мы благодарны поколению победителей за стойкость, мужество и труд. Их пример — это ориентир для нас сегодня.

Пусть память о войне учит нас беречь мир, ценить простые вещи и поддерживать друг друга. Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба.

Генеральный директор компании «Маяк-Техноцелл», депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Васильевич Вдонин