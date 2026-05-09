Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт9 мая 2026 9:31

Пензенцы завоевали золото на Кубке Турана

В Мерсине (Турция) более 200 спортсменов из 14 стран приняли участие в турнире по перетягиванию каната на песке — Кубке Турана
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Россия впервые выступала в этой дисциплине, но наши спортсмены сразу заявили о себе. Сборная России, в состав которой вошли представители Пензенской области, показала настоящий характер, волю к победе и завоевала золото в категории «Мужчины 480 кг».

В состав сборной вошли: Денис Жучков, Евгений Павлов, Павел Романов, Александр Кузекмаев, Владимир Гусев, Максим Талалаев, Сергей Гурьев (Орёл). Тренер команды — Ангелина Жучкова.