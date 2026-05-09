Пензенцы завоевали золото на Кубке Турана

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Россия впервые выступала в этой дисциплине, но наши спортсмены сразу заявили о себе. Сборная России, в состав которой вошли представители Пензенской области, показала настоящий характер, волю к победе и завоевала золото в категории «Мужчины 480 кг».

В состав сборной вошли: Денис Жучков, Евгений Павлов, Павел Романов, Александр Кузекмаев, Владимир Гусев, Максим Талалаев, Сергей Гурьев (Орёл). Тренер команды — Ангелина Жучкова.