В Пензе прошло торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине Победы

На мероприятии присутствовали дети войны, военнослужащие, сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации и органов правопорядка, а также их родственники, почетные граждане Пензы и области, представители общественных организаций, волонтеры, кадеты и юнармейцы.

Губернатор Олег Мельниченко поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы и напомнил о подвигах жителей Пензенской области на фронте и в тылу.

«Пензенцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Наши воины героически защищали Родину от Кавказа до Арктики и гнали врага по Европе до Берлина. Наш земляк, гвардии лейтенант Иван Морозов, оставил надпись «А мы из Пензы» на рейхстаге, что стало символом гордости для всех поколений пензенцев», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он также напомнил, что в годы войны на фронт ушли 312 тысяч пензенцев. Оставшиеся жители края, в основном женщины и дети, внесли свой вклад в Победу, работая в полях и на заводах. В Пензенскую область были эвакуированы 65 предприятий, и практически вся продукция, произведенная в регионе, шла на фронт.

Губернатор отметил, что в этом году исполняется 85 лет с начала строительства Сурского оборонительного рубежа, на которое мобилизовали 100 тысяч жителей области. Также Пенза отмечает пять лет с момента получения звания «Город трудовой доблести».

Олег Мельниченко подчеркнул, что внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны продолжают их дело, защищая Россию от неонацизма в специальной военной операции.

«С февраля 2022 года более 2500 пензенцев были удостоены государственных наград России. Среди них более 1800 человек получили орден Мужества, а более 300 — медаль «За отвагу», — отметил губернатор, выражая благодарность землякам.

Губернатор отдельно поблагодарил военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ за охрану неба, защиту государственных объектов и борьбу со шпионами и диверсантами. Он также отметил вклад работников оборонных предприятий и военнослужащих ПАИИ и спецподразделений Росгвардии в разработку и тестирование нового вооружения.

Слова благодарности прозвучали в адрес добровольцев и волонтеров, которые с риском для жизни доставляют помощь бойцам и жителям прифронтовых территорий, а также матерей и вдов участников СВО.

«Низкий поклон вам за мужество и за то, что находите в себе силы помогать другим», — сказал губернатор.

Память всех, кто отдал жизни за Родину, собравшиеся почтили Минутой молчания.

«В преемственности поколений — наша сила. Пока живет память о подвиге народа и уважение к защитникам Отечества, Россия остается мощным и независимым государством. Враг будет разбит, и Победа снова будет за нами», — обратился к пензенцам губернатор.

Праздничное мероприятие завершилось концертом, на котором пензенские творческие коллективы исполнили песни, посвященные Дню Победы, и подчеркнули нерушимую связь поколений.