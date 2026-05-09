Поздравление спикера регионального пардамента Вадима Супикова с Днем Победы

Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие ветераны!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с главным и священным праздником — Днем Победы!

9 Мая — день триумфа и горечи, гордости самоотверженностью бойцов Красной Армии и партизан, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, преклонения перед стойкостью и трудовой доблестью работников тыла, скорби о неисчислимых жертвах и лишениях, выпавших на долю многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны. Исключительный героизм и мужество, беззаветная любовь и преданность Родине поколения победителей — нравственный ориентир для всех без исключения россиян.

С глубокой благодарностью мы склоняем головы перед подвигом защитников Бреста, Москвы, Ленинграда, участников битвы на Курской дуге, за Сталинград, Севастополь, Ржев, Смоленск, за каждый город и село на оккупированных территориях союзных республик. Мы чтим память наших дедов и прадедов, освобождавших от «коричневой чумы» европейские государства, и никому не позволим обесценить жизни, отданные за возвращение суверенитета странам, которые сегодня отвернулись от собственной истории и потворствуют возрождению нацизма.

Сохранить правду о войне для потомков, воспитать молодежь в духе патриотизма и уважения к решающей роли Русского солдата во Второй мировой войне — наш долг перед павшими и ныне живущими героями. Пока мы верны наследию предков, следуем их заветам — справедливая Победа будет за нами!

Дорогие земляки! В этот торжественный день общенародного праздника от души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и всего самого доброго!