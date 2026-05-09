Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем Победы

Дорогие жители Пензенской области! Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Это великий праздник, память о котором живет в каждой семье, неразрывной нитью соединяет поколения.

Сегодня в Пензенской области проживают 115 ветеранов той священной войны. Имя каждого из них мы знаем и чтим. Мы благодарны им, а также всем сражавшимся отцам, дедам и прадедам за мир, свободу и долгие годы безмятежной жизни.

Сегодня наши воины снова вынуждены отстаивать с оружием в руках исконно российские земли, государственные интересы и традиционные ценности. Они противостоят вновь поднявшему голову неонацизму. Доблестно и отважно выполняют задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ. Мы гордимся участниками специальной военной операции, как гордились солдатами-освободителями времен Великой Отечественной войны.

День Победы объединяет нас, придает решимости, вдохновляет на новые свершения во имя Родины, а она у нас – одна. Сегодня мы как никогда должны сплотиться. Когда мы едины – мы непобедимы. Наше дело верное, победа будет за нами!

Желаю в этот весенний день исполнения надежд, новых успехов и достижений, благополучия и мирного неба над головой!