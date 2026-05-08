Вадим Супиков отметил вклад пензенцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне

В мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы РФ, регионального парламента и городской Думы, руководители силовых структур, почётные граждане Пензы и области, ветераны, участники специальной военной операции и члены их семей, студенты, кадеты, юнармейцы. Официальную часть предваряла работа интерактивных площадок, комплекса экспозиций на тему событий и подвигов советских людей в годы Великой Отечественной войны. С наступающим праздником, главным для нашей страны – Днём Победы жителей региона и гостей мероприятия поздравил губернатор Олег Мельниченко. «В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов советских людей. Время уходит, но мы помним всё. Враг рассчитывал захватить Советский Союз за четыре месяца, но через четыре года позорно капитулировал. Наш общий долг – сохранить правду о тех событиях и передать её следующим поколениям», – подчеркнул глава Пензенской области. Он также напомнил, что пензенцы сражались на всех фронтах: обороняли Москву, прорывали блокаду Ленинграда, защищали Сталинград, освобождали Курск, Минск и Киев. Наши воины героически бились за Родину от Кавказа до Арктики и гнали врага по Европе до самого Берлина. Председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков, комментируя тему Великой Отечественной войны, обратил внимание на колоссального объёма работу, которая проведена в Пензенской области при поддержке губернатора Олега Мельниченко – по увековечиванию памяти о героях Сурского края, наших земляках, стойко и доблестно сражавшихся в жесточайших битвах, принимавших эвакуированных, раненых, организовывавших работу военных производств, обеспечивавших фронт снарядами, продовольствием, необходимой бойцам продукцией. «Вместе со всем советским народом уроженцы Пензенского края самоотверженно защищали родную землю, трудились, не жалея себя, день за днём приближая Победу, – констатировал спикер регионального парламента Вадим Супиков. – Силами женщин, подростков, всего гражданского населения, проявившего высокую сознательность, стойкость и мужество, создавались оборонительные инженерные сооружения – Сурский рубеж. Благодаря инициативам и содействию нашего губернатора сегодня молодые пензенцы узнают из вышедших в свет научно-исторических изданий подробные сведения о героических свершениях дедов и прадедов, трудовых подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Это рождает гордость, укрепляет связь поколений и уверенность в новой Победе над неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции». По завершению торжественной части зрители смогли увидеть специально подготовленную к празднику Победы тематическую концертную программу.