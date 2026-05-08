В Мордовии задержана группа подозреваемых в мошенничестве

С января 2025 года и по апрель 2026-го участники преступной группы инициировали не менее 13 аварий и обратились для получения выплат в девять страховых компаний, отмечает пресс-служба регионального УМВД. Сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей.

Для инсценировки мошеннической схемы с ДТП аферисты приобретали иномарки, а также подыскивали собственников недорогих отечественных автомобилей и знакомых, готовых за денежное вознаграждение стать участниками так называемых аварий.

В обозначенное время водители на двух или трех автомобилях выезжали к месту фиктивного ДТП.

До приезда сотрудников ДПС мошенники инсценировали аварии с механическими повреждениями, предусматривающими максимально возможную выплату, и оформляли документы для обращения в страховые компании, заведомо зная, что к проведению осмотра будут привлекаться знакомые им эксперты, с которыми состояли в преступном сговоре.

Введенные в заблуждение сотрудники страховых компаний по ложным сведениям определяли размер страховых выплат.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты личные автомобили и транспортные средства, участвовавшие в инсценировках ДТП, мобильные телефоны, рации, денежные средства.

В настоящий момент установлена причастность к мошенничествам девяти местных жителей в возрасте от 20 до 45 лет. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.