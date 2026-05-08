Более 100 пензенцев присоединились к донорской акции в честь Дня Победы

В Пензе прошла акция под названием «Отзвуки Победы в донорских сердцах». Мероприятие состоялось на базе Пензенского областного клинического центра крови и мобильного пункта забора крови в Клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина.

Более 100 жителей Пензы приняли участие в акции, чтобы помочь нуждающимся и выразить уважение к подвигу ветеранов.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови, Татьяна Крылова, отметила, что Великая Победа была достигнута благодаря усилиям не только солдат на фронте, но и доноров в тылу. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч граждан по всей стране добровольно сдавали свою кровь, помогая раненым бойцам вернуться в строй. Каждая капля донорской крови приближала победу.

На Пензенской областной станции переливания крови в военные годы было заготовлено около 16 тысяч литров крови, а донорами стали более 12 тысяч человек, многие из которых сдавали кровь многократно.

Современные доноры продолжают эту благородную традицию, сохраняя память о своих предшественниках. Татьяна Крылова подчеркнула, что каждый донор – это человек с большим сердцем, и сегодняшняя акция не только отдает дань памяти, но и подтверждает неизменность таких ценностей, как милосердие и готовность прийти на помощь.