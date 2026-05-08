НовостиОбщество8 мая 2026 10:53

Пензенские архивисты помогли найти родственников погибшего в Берлине солдата

Он был захоронен в деревне Марвардт
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено министерством по делам архивов Пензенской области.

7 мая прошла церемония перезахоронения советских бойцов, павших в ходе Берлинской операции Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Одним из перезахороненных стал уроженец Бековского района Иван Васильевич Никиташин.

Он родился в 1925 году в селе Никольское (ныне деревня Выселки Ивановского сельсовета). В 1943 году, в возрасте 18 лет, его призвали на фронт, где он освобождал Польшу и Германию. Иван погиб в конце апреля 1945 года во время штурма Берлина и был захоронен в деревне Марвардт.

За свою короткую боевую карьеру Иван Никиташин был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также орденами Красной Звезды и Славы III-й степени.

Поиск родственников погибшего солдата начался по инициативе пензенских журналистов, которые обратились за помощью в районный архив. Сотрудники Бековского архива провели тщательную работу и в документах села Никольское нашли информацию о родственниках Ивана Никиташина.

«Эта история демонстрирует, что память о подвигах советского народа остаётся живой, а труд архивистов играет ключевую роль в сохранении исторической правды», – подчеркнул врио министра по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.