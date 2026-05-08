Юные экскурсоводы провели для кадетов тематическую прогулку по Пензе

Фото: Борис Тишулин.

Воспитанники ОСРЦ из Кичкилейки организовали для кадетов Следственного комитета патриотическую экскурсию по Пензе. Шесть памятников, шесть мест, шесть историй о подвигах наших земляков — всё это стало частью маршрута. Дети рассказывали о проводах на фронт, о «Катюше», о журавлях, символизирующих память, о воинской и трудовой славе. В этом году они также упомянули о Валентине Степановне Гризодубовой, первой женщине — Герою Советского Союза.

Роза Анохина, автор проекта, поделилась радостью: «Мы счастливы, что наш проект, начатый к 80-летию Победы, продолжает развиваться. В этом году маршрут стал ещё более обширным, добавив новый памятник В.С. Гризодубовой».

Елена Воронкова, директор ОСРЦ, отметила: «Для молодых людей этот проект очень важен. Он помогает им поверить в свои силы, почувствовать связь с великой историей и осознать значимость своего труда».

Ольга Чистякова, председатель регионального отделения Союза женщин России, добавила: «Мы живы, пока жива память о наших героях! Такие проекты — это мост между поколениями, основанный на правде, уважении и любви к Родине».

В конце экскурсии Кирилл Анохин, руководитель проекта, подарил кадетам новые издания «ПЕНЗА. Путевой дневник», включающие обновлённый «Маршрут Победы». Теперь история не только в сердцах участников, но и в их альманахе, который они могут перечитать и создать свой уникальный маршрут.