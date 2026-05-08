В Пензенской области за сутки произошло 12 пожаров

В Пензе в микрорайоне Заря полностью сгорел контейнерный модуль, площадь которого составила 9 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации печного оборудования.

В селе Кижеватово Бессоновского района был полностью уничтожен бревенчатый дом площадью 117 квадратных метров. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

На улице Снайперской в Пензе загорелась деревянная баня, площадь пожара достигла 32 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, пожарные девять раз выезжали в различные районы области для тушения сухой травы и мусора.