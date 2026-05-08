Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на трассе в Мордовии

7 мая в Республике Мордовия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы. Авария случилась в 20:38 на 32 километре автодороги «Саранск — Ромоданово — Б. Игнатово».

По предварительным данным, 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Шевроле Нива», столкнулся с «Ладой Вестой», которой управляла 42-летняя женщина, двигавшаяся во встречном направлении.

В результате аварии водитель и 45-летний пассажир «Лады Весты» получили травмы. Их госпитализировали, но после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначением амбулаторного лечения. У водителя «Шевроле Нивы» обнаружили алкогольное опьянение, уровень алкоголя в крови составил 1,234 мг/л.

В отношении водителя «Шевроле Нивы» были составлены административные протоколы по следующим статьям: ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, лишенным права управления), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности).