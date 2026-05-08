В Пензенской области ищут 10 земских учителей

Учителя, готовые переехать в сельскую местность, посёлки или города с населением до 50 тысяч, могут получить единовременную выплату.

С момента запуска в 2020 году программа привлекла 38 специалистов, из которых 16 были молодыми педагогами. Работа предполагает нагрузку от 18 часов в неделю.

Список вакансий доступен на сайте регионального министерства образования и на общероссийском портале программы в разделе «Земский учитель».

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что программа «Земский учитель» помогает привлекать в сёла и малые города инициативных педагогов. Их работа способствует обеспечению качественного образования по всей стране. В этом году на участие уже подали заявки более 8 тысяч учителей. Планируется закрыть более 1,2 тысячи вакансий, что вдвое больше, чем в прошлом году. Чернышенко поблагодарил учителей за участие и призвал остальных сделать шаг навстречу новому этапу жизни.

Программа «Земский учитель», стартовавшая в 2020 году, направлена на обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций в сельской местности, посёлках городского типа и городах с населением до 50 тысяч. Также она охватывает закрытые административно-территориальные образования.