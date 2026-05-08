В пензенском Центре активного долголетия отметили День Победы

Среди гостей праздника были фронтовик Николай Комраков и жительница блокадного Ленинграда Лидия Мелихова.

Николаю Евдокимовичу в 1941 году было всего 14 лет, когда началась война. В ноябре 1943 года его призвали на фронт. Он участвовал в боях на 1-м Белорусском фронте и встретил победу в Берлине. За свои заслуги он был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

«У меня большая семья – девять человек. В Пензе живут сын, дочь и внук. Каждый год на День Победы мы всей семьей отправляемся в Мокшанский район, это наша традиция», – рассказал Николай Комраков.

Когда Лидии Мелиховой было меньше пяти лет, началась война. В 1944 году она получила осколочные ранения в голову и вместе с семьей была эвакуирована в Сибирь. Она награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также почетными грамотами «Ударник коммунистического труда» и «Победитель социалистического соревнования».

«После войны я хотела вернуться в Ленинград, но здоровье не позволило. В 1967 году мы с мужем переехали в Пензу. У меня двое сыновей, трое внуков и один правнук. Сегодня они навестили меня», – поделилась Лидия Васильевна.

Сохранение памяти о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им всесторонней поддержки являются важными направлениями национального проекта «Семья».