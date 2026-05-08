«Ласточки Победы» посетили ветерана Юрия Акимова

7 мая концертная агитбригада посетила участника Великой Отечественной войны Юрия Игнатьевича Акимова. В мероприятии приняли участие глава города Олег Денисов, председатель Пензенской областной организации ветеранов Анатолий Цыкалов и другие.

Олег Денисов выразил благодарность ветерану за его подвиг, отметив, что благодаря таким людям страна стала свободной и сильной. Он также подчеркнул важность личного общения с героями войны.

Артисты исполнили для ветерана песни военных лет, а официальные лица выразили ему признательность за вклад в победу.

Проект «Ласточки Победы» организован управлением культуры города Пензы и направлен на поддержку ветеранов. Концертные бригады посещают их по месту жительства, чтобы создать праздничное настроение и напомнить о подвигах героев.