Железнодорожники Пензенской области и Мордовии присоединятся к акции «Гудок Победы»

9 мая на железнодорожных станциях Пензенской области и Республики Мордовия пройдёт патриотическая акция «Гудок Победы», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полдень машинисты локомотивов подадут продолжительные гудки, чтобы почтить память о подвиге советского народа.

К акции присоединятся железнодорожники Куйбышевской железной дороги, а также пассажирские и грузовые поезда, находящиеся на их обслуживании. Таким образом, все составы, следующие по участкам в указанных регионах, примут участие в мероприятии.

Акция «Гудок Победы» символизирует благодарность поколению победителей, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти.

Куйбышевская железная дорога призывает всех жителей и гостей Пензенской области и Республики Мордовия присоединиться к этой памятной акции и отдать дань уважения героям, которые отстояли свободу и независимость страны.