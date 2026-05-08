«Байкал Сервис» предложил особые условия на перевозку в Пензу

По словам руководителя пензенского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» Ильи Сироткина, сегодня Пензенская область представляет собой значимый промышленно логистический узел в центре европейской части России.

По данным Пензастата, в январе-феврале 2026 года в регионе объем грузоперевозок автотранспортом предприятий всех видов экономической деятельности увеличился почти на 6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), грузоперевозок коммерческим транспортом - на 7%. При этом зафиксировано увеличение среднего расстояния перевозки.

- В Пензенской области мы наблюдаем растущую популярность услуг по доставке товаров для маркетплейсов. В регионе представлены распределительные центры (РЦ) всех крупнейших онлайн-площадок. При этом в ближайшие годы планируется завершение строительства новых крупных объектов, - отмечает Илья Сироткин. - Открытие логистических хабов позволяет продавцам снижать логистические издержки и сокращать сроки доставки товаров как в пределах региона, так и в соседние области. В ближайшие годы это, на наш взгляд, может стать дополнительным стимулом для увеличения грузооборота в регионе и модернизации его текущей транспортной инфраструктуры.

Директор по продажам ООО «Байкал-Сервис ТК» Екатерина Ярхамутдинова добавляет, что сосредоточение крупных промышленных предприятий в регионе определяет особенности и характер перевозимых грузов.

- Пенза - один из старейших промышленных центров Поволжья. В этом городе наша компания сотрудничает с крупными градообразующими предприятиями и производителями в сфере машино- и приборостроения, производства медицинского оборудования, мебели, деревообработки и другими, - сообщает она. - В результате существенную долю отправлений среди клиентов компании составляют товары народного потребления (одежда, ткани, бытовая техника) и продукция промышленного назначения (оборудование, стройматериалы, запчасти).

Учитывая важность этого направления для клиентов, в компании «Байкал Сервис» подготовили выгодное предложение и снизили тарифы на 15% из 15 городов в Пензу для разных категорий грузов. Снижение тарифов охватывает Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный и другие федеральные округа.

Например, теперь стоимость отправки груза весом 150 килограммов из Москвы в Пензу составляет 3181 рубль, а 500 килограммов из Санкт-Петербурга в Пензу - всего 12 070 рублей.

Справка

Транспортная компания «Байкал Сервис» - один из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов. Обеспечивает быструю и удобную доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа- и контейнерные перевозки. На рынке 30 лет. У компании «Байкал Сервис» свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 тысяч населенных пунктов.

