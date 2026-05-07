Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В уютной домашней атмосфере спикер регионального парламента выразил глубокую признательность пензенцам, прошедшим суровые испытания блокады Северной столицы, выстоявшим и на всю жизнь сохранившим память о тех страшных событиях войны. Вадим Супиков поблагодарил ветеранов за стойкость и самопожертвование, подчеркнув, что блокада Ленинграда — это 872 дня боли, голода и потерь — не имеет аналогов в истории и является величайшим примером мужества нашего народа. Парламентарий вручил памятные подарки, продуктовые наборы, пожелал здоровья, тепла и Божьей охраны.