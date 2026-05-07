В Пензенской области ветеранов поздравляют с Днем Победы

Подарки предназначены для следующих категорий ветеранов:
– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
– военнослужащие, служившие в период с 1941 по 1945 год не менее шести месяцев;
– жители блокадного Ленинграда.
Начальник отдела министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Хромова рассказала, что ежегодно ветеранам подбираются памятные подарки. В 2025 году им вручили радиоприемники с песнями военных лет, а в 2026 году – термосы с регулировкой температуры. Эти термосы символизируют благодарность и уважение к ветеранам.
Поддержка ветеранов и сохранение исторической памяти о подвигах героев являются частью национального проекта «Семья».