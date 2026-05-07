В Пензенской области ветеранов поздравляют с Днем Победы

Подарки предназначены для следующих категорий ветеранов:

– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

– бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

– военнослужащие, служившие в период с 1941 по 1945 год не менее шести месяцев;

– жители блокадного Ленинграда.

Начальник отдела министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Хромова рассказала, что ежегодно ветеранам подбираются памятные подарки. В 2025 году им вручили радиоприемники с песнями военных лет, а в 2026 году – термосы с регулировкой температуры. Эти термосы символизируют благодарность и уважение к ветеранам.

Поддержка ветеранов и сохранение исторической памяти о подвигах героев являются частью национального проекта «Семья».