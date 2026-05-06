Сотрудники «Горводоканала» приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

6 мая в ООО «Горводоканал» прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка», организованная первичной профсоюзной организацией.

Председатель Первичной профсоюзной организации Ирина Синёва отметила важность участия в таких мероприятиях, подчеркнув, что они помогают сохранять память о подвиге предков и чтить традиции страны.

«Это большая честь принять участие в такой масштабной патриотической акции. Такие мероприятия напоминают нам о важности уважения к истории и традициям нашей Родины», - сказала Синёва.

Ежегодное участие в подобных акциях в «Горводоканале» направлено на укрепление гражданского единства и уважения к историческому наследию страны. Ношение георгиевской ленты символизирует память о подвиге народа и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Сотрудники предприятия также поздравили всех жителей с наступающим Днём Победы.