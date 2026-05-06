НовостиОбщество6 мая 2026 12:56

Олег Денисов почтил память доноров и медработников военных лет

В среду, 6 мая, глава Пензы посетил областной клинический центр крови
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В преддверии 9 Мая на территории центра состоялось возложение цветов к памятнику медицинским работникам и донорам, которые спасали жизни в годы Великой Отечественной войны.

Олег Денисов выразил благодарность тем, кто защищал Родину на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Он отметил, что они не жалели своих сил и здоровья, сдавали кровь для раненых бойцов и отправляли ее на фронт.

Также градоначальник подчеркнул, что для него эта дата стала символичной, так как его 81-я сдача крови совпала с 81-й годовщиной Победы. Он выразил стремление продолжать участвовать в донорском движении, считая помощь важной и необходимой.