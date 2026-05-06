Павел Воля призвал пензенцев участвовать в голосовании за объекты благоустройства

Павел Воля, уроженец Пензы, выпускник местного педагогического университета и звезда КВН, является одним из самых популярных артистов России. Несмотря на то что он уже более 25 лет живет и работает в Москве, он не забывает о своих корнях.

«Я всегда с теплотой вспоминаю свой родной город, его дворы, центр, улицу Московскую и, конечно, парк Белинского, где мы с однокурсниками часто гуляли после занятий в университете», — сказал Воля. Он также отметил, что в парке были проведены работы по обновлению дорожек, установке новых фонарей, лавочек, строительству фонтана и восстановлению уникального деревянного планетария, который является единственным в России. «Я очень рад видеть, как меняется моя родная Пенза к лучшему», — добавил он.

В своем обращении Воля призвал жителей Пензы принять участие в голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня.

«Павел выразил свою поддержку и внимание к родному региону. Благодарю его за это. Спасибо всем, кто уже проголосовал, и ждем тех, кто еще только выбирает. Проголосовать можно на специальной платформе или с помощью волонтеров», — отметил Олег Мельниченко.

По состоянию на 6 мая более 56 тысяч жителей Пензенской области уже приняли участие в голосовании. На выбор представлено 95 территорий в 28 муниципалитетах региона.