В Пензенской области прошел автопробег в честь Героя России Николая Терехина

Николай Терехин родился в селе Чардым Лопатинского района Пензенской области. Его боевая карьера началась на Халхин-Голе, а во время Великой Отечественной войны он командовал 10-м истребительным авиационным полком, который участвовал в боях на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах. На счету летчика — около 250 боевых вылетов и 17 сбитых немецких самолетов.

Терехин вошел в историю как один из двух советских летчиков, трижды совершивших воздушный таран, причем два из них произошли в одном бою, когда он уничтожил два фашистских бомбардировщика.

Летчик был представлен к званию Героя Советского Союза, но необходимые документы затерялись. В декабре 1942 года он принял свой последний бой и погиб над Новгородской областью в возрасте 26 лет.

30 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Николаю Терехину звание Героя России.

«Такие люди, настоящие герои, помогли нам одержать победу. В память о каждом воине, отдавшем свою жизнь за Родину, мы организуем автопробег как символ вечной благодарности и уважения к их подвигу», — заявил Юрий Краснов, руководитель Пензенского регионального отделения организации «Боевое братство».

В автопробеге участвовали 18 автомобилей. Колонна проехала из Пензы в Городищенский район, сделав остановки в селах Архангельском, Павло-Куракино и Городище.

В каждом населенном пункте участники автопробега возложили цветы к памятникам, посвященным воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и зажгли Вечные огни.

«Поисковики и историки продолжают исследовать неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Каждый герой заслуживает признания. Мы в вечном долгу перед нашими предками. Наша задача — сохранять память о героях и передавать ее будущим поколениям», — отметил губернатор Олег Мельниченко.