В Пензе обновили экспозицию «Аллеи Памяти»

Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В преддверии Дня Победы, в рамках проекта «Герои земли Пензенской», который реализуется при поддержке регионального правительства, обновили экспозицию «Аллеи Памяти» и запустили электронную «Стела Памяти».

«Аллея Памяти», созданная в 2025 году как дань уважения Героям, отдавшим жизнь за Родину, уже в третий раз меняет свою экспозицию.

«Невозможно вместить в рамки одной Аллеи подвиги всех пензенцев, погибших за Родину в разные годы. В память о них мы создали электронную «Стеллу Памяти». Пусть истории о мужестве наших земляков узнают все – и жители, и гости Пензенской области», – сказала Ольга Клейменова, руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества».

Чтобы разместить портрет героя на электронной «Стеле Памяти», члены семьи должны обратиться в региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». После подачи заявки специалисты проверят информацию о бойце, и портрет будет размещен на «Аллее Памяти».

«Каждый портрет офицера или солдата на Аллее – это напоминание о человеке, выбравшем путь служения Родине. Хочу поблагодарить всех, кто вложил душу и усилия в этот проект: ветеранов – за пример мужества, семьи героев – за сохранение памяти, а молодежь – за готовность продолжить эстафету памяти», – отметил Алексей Качан, врио министра труда, социальной защиты и демографии региона, обращаясь к участникам мероприятия.