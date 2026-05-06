НовостиОбщество6 мая 2026 7:23

В Пензе прошла акция «Сад Памяти» с участием полицейских, ветеранов и студентов

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, член Общественного совета Михаил Шахов, ветераны органов внутренних дел и студенты Пензенского многопрофильного колледжа
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В Пензе, в преддверии Дня Победы, состоялась акция «Сад памяти», организованная на территории центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального управления МВД.

Участники высадили аллею молодых яблонь, символизирующих подвиг героев Великой Отечественной войны. Акция направлена на воспитание у молодежи патриотизма и уважения к истории.

Заместитель начальника УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Константин Фролов, отметил важность передачи молодому поколению памяти о подвигах предков. Он рассказал студентам о своем дедушке, участнике войны, который дошел до Берлина.

Член Общественного совета Михаил Шахов подчеркнул, что каждый участник вложил в акцию частицу души, и молодые деревья станут вечным напоминанием о героизме наших предков.