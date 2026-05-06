В Пензенской области за браконьерство мужчина может лишиться свободы

В ОМВД России по Городищенскому району отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении местного жителя 1975 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что мужчина с помощью люльки для вылова рыбы и сетей выловил 29 экземпляров рыб на участке реки Сура, расположенной вблизи города Сурска Пензенской области. Ущерб, причиненный Волго-Камскому территориальному управлению Росрыболовства, составил 15 000 рублей.

Подозреваемый объяснил, что выловил рыбу для личного потребления. Запретные орудия лова полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция напоминает, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены запретные сроки ловли водных биоресурсов на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Пензенской области всеми орудиями лова, за исключением одной донной или поплавочной удочки с общим количеством крючков не более двух штук на орудии лова, так как в эти сроки происходит нерест различных видов рыб.