В Мордовии за праздничные выходные выявили 34 нетрезвых водителя

В ходе мероприятия, проведенного в праздничные и выходные дни, сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 34 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Ковылкинском районе остановлен автомобиль «ВАЗ 2114». За рулем находился 20-летний водитель, который ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Он отказался от медицинского освидетельствования. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.

В Темникове на улице Козловка сотрудники ОСБ ДПС остановили автомобиль «Фольксваген Поло». За рулем находился 48-летний водитель, который был нетрезв. Алкотектор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,284 мг/л. В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль также изъят и отправлен на специализированную стоянку.

На улице Гожувской в Саранске был остановлен автомобиль «Черри Манджаро» под управлением 50-летнего водителя, который отказался пройти медицинское освидетельствование. В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и отказе от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Даже небольшое количество алкоголя может ухудшить реакцию и внимание, что повышает риск ДТП.

В предстоящие выходные рейдовые мероприятия будут продолжены. Граждане могут помочь в обеспечении безопасности на дорогах, сообщив о нетрезвом водителе по телефону 38-57-27 или 102.