В Пензе откроется выставка «Армиевские сокровища древней мордвы»

В 2026 году исполнится 100 лет со дня открытия первого Армиевского грунтового могильника – важного археологического памятника, который является одним из крупнейших погребальных комплексов средневековой мордвы в Пензенской области. В рамках выставки посетители смогут ознакомиться с историей исследования этого памятника, а также узнать о мировоззрении, погребальных традициях, повседневной жизни и других аспектах существования мордовского населения в V–VII веках.

Посетители смогут увидеть традиционные украшения, элементы одежды, предметы вооружения, детали мужского и женского обмундирования, а также предметы повседневного быта.

Материалы из фотодокументального фонда, фонда редкой книги и научного архива музея расскажут об истории изучения Армиевского могильника и позволят глубже погрузиться в археологическую атмосферу того времени.

Интерактивная зона выставки предоставит возможность более детально ознакомиться с элементами костюма средневековой мордвы.

Выставка откроется 6 мая в 15:00 в Пензенском краеведческом музее, расположенном по адресу: ул. Красная, 73.