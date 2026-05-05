Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса в Пензе

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

По предварительным данным, сегодня около 10:40 утра произошло возгорание пассажирского автобуса , следовавшего по маршруту № 82С, на улице Антонова в Пензе. К счастью, пострадавших удалось избежать.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы инициировала проверку для установления причин и обстоятельств инцидента, а также для оценки соблюдения законодательства в области пассажирских перевозок и обеспечения безопасности при эксплуатации транспортных средств.

В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.